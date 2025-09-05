Capa Jornal Amazônia
Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

Cantora Fafá de Belém

A cantora paraense Fafá de Belém e o pianista André Mehmari estarão no palco do Teatro Colón, em Buenos Aires, na próxima segunda-feira (8), a convite do Itamaraty - Ministério das Relações Exteriores (MRE) - ,  e da Embaixada do Brasil. A apresentação faz parte da celebração pelo 203º aniversário da Independência do Brasil.

O evento será restrita a convidados especiais, entre eles autoridades brasileiras e argentinas. O espetáculo tem patrocínio de empresas privadas e, segundo a organização, não envolve recursos públicos.

Em meio a uma agenda intensa de compromissos, que inclui shows e participações em fóruns voltados à Amazônia, ao clima e ao meio ambiente, Fafá de Belém se apresentará na capital argentina e, em seguida, retoma a turnê nacional.

No dia 18 de setembro, a artista estará em São Paulo, na Casa Natura Musical, com o espetáculo “Guitarradas do Pará”, projeto que integra as comemorações pelos 50 anos de carreira que serão celebrados em 2025.

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Itamaraty

Argentina

