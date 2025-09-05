Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

A cantora paraense Fafá de Belém e o pianista André Mehmari estarão no palco do Teatro Colón, em Buenos Aires, na próxima segunda-feira (8), a convite do Itamaraty - Ministério das Relações Exteriores (MRE) - , e da Embaixada do Brasil. A apresentação faz parte da celebração pelo 203º aniversário da Independência do Brasil.

O evento será restrita a convidados especiais, entre eles autoridades brasileiras e argentinas. O espetáculo tem patrocínio de empresas privadas e, segundo a organização, não envolve recursos públicos.

Em meio a uma agenda intensa de compromissos, que inclui shows e participações em fóruns voltados à Amazônia, ao clima e ao meio ambiente, Fafá de Belém se apresentará na capital argentina e, em seguida, retoma a turnê nacional.

No dia 18 de setembro, a artista estará em São Paulo, na Casa Natura Musical, com o espetáculo “Guitarradas do Pará”, projeto que integra as comemorações pelos 50 anos de carreira que serão celebrados em 2025.