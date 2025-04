Fafá de Belém está entre as atrações musicais do 'Show de 60 anos' da TV Globo; confira line-up

A cantora paraense Fafá de Belém, intérprete de várias canções que integraram trilhas de novelas da Rede Globo, é uma das atrações confirmadas no “Show 60 anos”, programa especial da TV Globo que vai ao ar no dia 28 de abril, logo após a reprise de “Vale Tudo”. O evento celebra as seis décadas de existência da emissora, reunindo artistas, jornalistas e nomes ligados ao esporte e à dramaturgia.

O line-up musical conta ainda com Roberto Carlos, Gilberto Gil, Sandy & Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho. Os artistas vão se apresentar em parcerias musicais preparadas para a ocasião.

A proposta do programa é relembrar cenas e personagens da teledramaturgia, apresentar conteúdos inéditos e promover encontros no palco e nas cidades cenográficas dos Estúdios Globo. O show também incluirá quadros com participações do esporte e do jornalismo.

Com direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, o “Show 60 anos” busca destacar diferentes momentos da história da televisão brasileira por meio de performances e conteúdos produzidos especialmente para a data.