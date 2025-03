Burnout: saiba mais sobre o diagnóstico dado a cantora Fafá de Belém 

A cantora paraense Fafá de Belém utilizou a sua rede social, nesta quinta-feira (27), para comunicar sobre o episódio de burnout que lhe ocorreu na última semana. Em um vídeo, a artista paraense deu detalhes de como o episódio de estresse crônico ocasionado pelo trabalho, a levou a ser hospitalizada no Sírio Libanês, em São Paulo. A reportagem de O Liberal conversou com a psicóloga clínica e organizacional, Renata Dolzane Leal, que explicou sobre os sintomas e tratamentos da doença.

A psicóloga explica que o Burnout é um estado de exaustão física, emocional e mental causado pelo estresse crônico no trabalho. Ele não surge de um dia para o outro, mas sim como um processo. Identificar os sintomas cedo pode ajudar a evitar um agravamento. A profissional elenca alguns dos sintomas: exaustão extrema, ⁠distanciamento emocional, q⁠ueda na eficácia profissional, ansiedade, tristeza ou sensação de vazio constante.

Mas é importante saber diferenciar o cansaço normal do Burnout. Cansaço normal: Após uma boa noite de sono, um fim de semana de descanso ou férias, você se sente renovado.

Burnout: Mesmo depois de descansar, a exaustão continua e a sensação de desgaste emocional e físico não passa.

"O diagnóstico do Burnout deve ser feito por um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. Se você está sentindo sinais persistentes de exaustão, desmotivação e queda na produtividade deve procurar um profissional”, explica a psicóloga.

O tratamento do Burnout envolve mudanças no estilo de vida, apoio psicológico e, em alguns casos, acompanhamento médico. Prevenir o Burnout exige um equilíbrio entre trabalho, descanso e autocuidado, tais como: cuidar da saúde física, fazer pausas e atividades prazerosas , encontrar propósito e delegar.

As mulheres costumam ser mais impactadas pelo esgotamento emocional, principalmente porque, além do trabalho, muitas acumulam funções domésticas e familiares. As mulheres costumam ser mais impactadas pelo esgotamento emocional, principalmente, porque além do trabalho muitas acumulam funções domésticas e familiares.

Direitos

Felipe Fadul Lima, Advogado especializado em Direito do Trabalho, explica que uma pessoa diagnosticada com Burnout vai seguir a mesma regra de uma pessoa que tem uma doença funcional. Ou seja, se ela pega um atestado para que seja afastado do trabalho por determinado período, assim o empregador tem que fazê-lo. E se esse período for maior que 15 dias, ele entra em benefício do INSS.

Então, ele vai se afastar 15 dias sendo pago pela empresa e, a partir do16º dia vai ser pago pelo INSS. No seu retorno, como é uma doença funcional derivativa do seu trabalho, ele vai ter um uma garantia de emprego pelo perído de 12 meses.

“Em relação ao cargo que ele assumia, se for demonstrado que o Burnout foi causado, ele deve ser colocado em um outro cargo que afaste dessa condição. Entretanto, a empresa só tem que garantir o emprego por 12 meses. Após esse período ela poderia fazer a demissão”, destaca o advogado.

O profissional acrescenta ainda que sendo uma doença funcional e comprovado que a empresa colaborou com essa situação do funcionário pode ser dado o direito a ele de uma indenização trabalhista. “Então, em casos de uma cobrança excessiva de abusos do poder diretivo da empresa essa poderá ser condenada mediante a Justiça do Trabalho a pagar indenização por danos morais ao trabalhador”, acrescenta Felipe Fadul Lima.