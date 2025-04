Solineuza volta à Globo e Dira Paes brinca nas redes: ‘Tentando passar no Encantado’s’

A atriz Dira Paes surpreendeu os fãs nas redes sociais ao surgir caracterizada como Solineuza, personagem que interpretou no seriado "A Diarista", nesta quarta-feira (16/04). A publicação faz parte da divulgação do especial comemorativo “Show 60 anos”, que vai ao ar no próximo dia 28 de abril, após o capítulo da novela "Vale Tudo".

VEJA MAIS

O especial faz parte da programação que celebra as seis décadas da TV Globo. Além do retorno pontual da personagem Solineuza, Dira também integra o elenco da nova temporada da série “Encantado's", que estreia no dia seguinte, 29 de abril. A série dará continuidade às aventuras da irreverente diarista em novos episódios.

No Instagram, a atriz compartilhou uma imagem em que aparece no figurino da personagem. "Solineuza perdida tentando passar no Encantado’s e chegar na comemoração de 60 anos da @tvglobo”, iniciou. “Disseram que era proibida a entrada de pessoas estranhas, mas ainda bem que ela é normal”, completou com bom humor.