Ex-BBB Wagner Santiago vende vídeos de sexo com a namorada em sites adultos

O ex-BBB Wagner Santiago mais uma vez virou notícia nas redes sociais após começar a vender vídeos de sexo com a namorada, Karolzinha, no OnlyFans. Depois de prometer imagens sexuais com homens, a iniciativa de oferecer conteúdos “diferenciados” e mais explícitos tem feito sucesso.

Na plataforma adulta OnlyFans, os conteúdos custam cerca de US$ 15, ou seja, R$ 81. Mas, além disso, o ex-BBB também disponibiliza os vídeos de sexo com a namorada em um site de conteúdo pornô.

Em 2021, Wagner Santiago teve um dos vídeos feitos para o OnlyFans vazado. Nas imagens, ele recebia um beijo grego de uma mulher. Após a grande repercussão da situação, ele deu algumas entrevistas onde revelou ter uma relação muito natural com a nudez e ganha dinheiro com conteúdos adultos há algum tempo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)