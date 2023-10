Ex-BBB Ana Paula Renault descobre que namorado é casado: 'Também fui enganada'

A ex-BBB Ana Paula Renault fez um desabafo nas redes sociais após descobrir que estava namorando um homem casado. No Instagram, a jornalista postou dois vídeos e uma sequência de imagens mostrando o relacionamento que tinha com Saul Luchtemberg, de 42 anos, e contou que tudo veio à tona quando a influencer viu usando o homem com aliança em uma foto ao lado do filho.

"Eu descobri que meu namorado tem uma esposa, descobri que ele é casado há poucos dias. Resolvi vir expor essa minha situação com vocês depois de muito conversar com amigas minhas, e, coincidentemente, pude presenciar uma delas sofrendo. O tanto que isso machuca, o tanto que isso destrói uma mulher casada quando o marido tem uma amante. No meu caso, foi ao contrário, também fui enganada", disse.

Segundo a jornalista, ela e Saul estavam "namorando intensamente" e ela nunca desconfiou de qualquer atitude do engenheiro. Além dos vídeos, a ex-BBB usou um texto sobre feminismo, dividido em duas publicações, e pediu união das mulheres para que casos como o dela não se repitam.

O namoro era à distância, já que o engenheiro mora em Porto Alegre (RS), e os dois se encontravam quando ele viajava a São Paulo, onde atualmente realiza alguns trabalhos. Ana também mostrou um presente que enviou ao filho do então namorado. Para ela, Saul disse que estava divorciado da esposa há dois anos.

Ao ser questionado sobre o objeto de compromisso, o engenheiro disse que a aliança não significava nada e que estava se divorciando da esposa. “Acredite, não significa nada, mas agora é difícil explicar. Esperava efetivar a separação nos próximos meses, já está certo isso. Conversei sobre, mas nada que eu falo vai mudar. Fui agindo de forma errada, fui escondendo algo e te enganando”, confessou.

“Nós, mulheres, temos que nos unir. Eles têm certeza que as mulheres competem entre si, que elas não vão trocar informações, então eles ficam cada vez mais livres para cometer esse tipo de abuso”, disse. “Se eu estou tão machucada, eu imagino a família. Ele tem dois filhos pequenos e continua fazendo esse tipo de coisa, continua me mandando mensagens.”

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)