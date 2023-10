Ex-BBB, Gleici Damasceno é flagrada na Estação das Docas tomando sorvete: 'Muito perfeito'

A atriz e influenciadora digital, Gleici Damasceno, compartilhou sua visita a sorveteria "Cairu", na Estação das Docas, em Belém. A ex-BBB esteve na capital paraense no último final de semana para participar do Expo Favela Pará, realizada na Usina da Paz Jurunas/Condor, para discutir empreendedorismo nas periferias.

A sorveteria Cairu é considerada a melhor do Brasil e, em 2022, entrou para a lista das 50 melhores sorveterias do mundo, no Festival Mundial do Gelato em Roma.

No TikTok, Gleici publicou um vídeo provando o sabor "carimbó", exclusivo da sorveteria, que combina castanha-do-Pará com doce de cupuaçu. Enquanto saboreava, o calor fazia com que o sorvete derretesse, mas a atriz não deixou que isso a impedisse de aproveitar cada colherada. "Nossa gente, muito perfeito! Tá até derretendo aqui de tanto calor", disse empolgada.

Além disso, os paraenses corrigiram a pronúncia de Gleici ao falar o nome da sorveteria. "Eu falei como li, mas já aprendi que o correto é falar cairúú. Obrigada!", escreveu.

@gleicidamascenoo A Cairu é considerada a melhor sorveteria do Brasil, e em 2022 entrou para a lista das 50 melhores soverterias do MUNDO no Festival Mundial do Gelato em Roma! Eu experimentei o “Carimbó” que mistura castanha do Pará e doce de cupuaçu, gente… surreaaal de bom! ♬ Carimbó Chamegado - Dona Onete

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)