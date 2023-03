Ex-BBB Ana Paula Renault e deputado federal Nikolas Ferreira batem boca em avião

A ex-BBB Ana Paula Renault compartilhou um vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (10) em que aparece discutindo com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A jornalista diz que coincidentemente sentou ao lado do parlamentar em um avião.

Na ocasião, ela aproveitou a oportunidade para questionar o posicionamento de Nikolas Ferreira no plenário no Dia Internacional das Mulheres (8), considerada por ela uma fala considerada transfóbica, entre outras situações em que o deputado está envolvido.

No vídeo, Nikolas Ferreira inicialmente aparece acenando para a ex-BBB e após ela começar a discutir, ele passa a questionar também sobre a participação de Ana Paula na casa mais vigiada do Brasil.

“Olha quem sentou do meu lado agorinha”, fala Ana Paula ao filmar Nikolas. “Eu te indaguei se você vai continuar cometendo crimes no plenário”, acrescenta ela sobre as declarações do deputado.

“Estou falando do decoro parlamentar que foi quebrado. Você sabe que poderia ter saído preso, né? Você poderia ser preso por transfobia”, insiste a ex-sister. “Qual artigo?”, questiona Nikolas.

“E o decoro? E a cassação? E seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos, estudante de um colégio de Belo Horizonte”, prossegue a ex-BBB.

