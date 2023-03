Deputado Nikolas Ferreira usa peruca e faz discurso transfóbico no Dia da Mulher; vídeo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) causou polêmica ao fazer um discurso transfóbico na tribuna da Câmara dos Deputados durante o Dia Internacional da Mulher. Utilizando uma peruca, o parlamentar afirmou que "se sente mulher" e que as mulheres estariam perdendo espaço para homens que se identificam como mulheres.

“Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”, disse o deputado.

Além disso, o deputado alertou para o perigo da “imposição de uma realidade” que não é verdadeira e afirmou que pode ser condenado por transfobia, citando um episódio em que parabenizou as "mulheres XX" em um Dia Internacional da Mulher anterior.

Parlamentar já responde por transfobia

Nikolas Ferreira já responde judicialmente por transfobia contra a deputada Duda Salabert (PDT-MG), que é uma mulher trans. Na época em que ambos eram vereadores em Belo Horizonte, o parlamentar afirmou que Duda é homem, independentemente do que ela acha que é.

A fala do deputado provocou reação de deputados alinhados à base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediram punição para o parlamentar. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, enfatizou que "passou da hora de agir, o deboche e o ultraje ocupam o plenário".

Porém, o deputado finalizou seu discurso afirmando que as “mulheres não devem nada ao feminismo” e que este exalta “mulheres que não fizeram nada”. A transfobia é considerada um crime com pena prevista de até três anos de reclusão.

Pouco antes da fala de Nikolas, haviam subido à tribuna as deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG), as primeiras deputadas federais transexuais da história.

Tabada afirma que pedirá cassação

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) disse que vai entrar com pedido de cassação do deputado pela fala transfóbica. "Estamos falando de um homem, que no dia internacional das mulheres, tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar Transfobia é crime no Brasil", afirmou. Nikolas retrucou: "Não precisa ter mais diálogo. Tudo agora é cassação".

Queixa-crime e reprimenda de Lira

A sessão foi presidida por Maria do Rosário, que evitou citar nominalmente Nikolas e pediu aos colegas uma "sessão respeitosa" por conta da data.

"Eu peço licença aos senhores, eu não concederei o microfone de aparte neste momento. Porque eu não quero este plenário no dia 8 de março com dificuldades. Eu quero que vossas excelências respeitem essa presidência. Eu concederei o microfone de apartes exclusivamente, para as mulheres. Porque o objetivo dessa sessão, é que elas usem da palavra", afirmou.

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), líder do partido, disse que a legenda apresentará uma notícia-crime ao STF, que se aceita, se tornará uma ação penal.

"Nada mais típico do que um machista desocupado do que fazer isso justamente no dia 8 de março. Tentou fazer uma piada de algo que não tem graça. A expectativa de vida da população trans é de cerca de 27 anos", afirmou a parlamentar.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, usou as redes sociais para fazer uma reprimenda pública à atitude do colega. Lira disse que "Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos".