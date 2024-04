Aeroporto de Belém passará por modernização no próximo semestre

Representantes da empresa Norte da Amazônia AirPorts (NOA) apresentaram ao governador do Pará, Helder Barbalho, e à vice-governadora e presidente do comitê estadual da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), Hana Ghassan, nesta quinta-feira (25/04), na sede do Palácio do Governo, o projeto de reforma para modernização do novo Aeroporto Internacional de Belém.

A empresa que tem a concessão do aeroporto desde setembro de 2023 iniciará as obras no próximo semestre, com um investimento total de R$ 450 milhões. A expectativa é de que as obras estejam concluídas antes da realização da Conferência, agendada para novembro de 2025 em Belém.

A modernização do aeroporto é parte de um conjunto de iniciativas destinadas a preparar a cidade para sediar a 30ª edição da COP, o maior evento de debate político ambiental do mundo, além de deixar um legado para a sociedade paraense.

O desenvolvimento de áreas para serviços dentro do sítio aeroportuário, visando oferecer mais serviços à população, está entre os investimentos previstos.

O governador Helder Barbalho destacou que o Aeroporto Internacional de Belém proporcionará uma nova experiência aos usuários, elevando o padrão de qualidade dos serviços para os passageiros e enfatizando sua importância estratégica no espaço urbano de Belém. Ele ressaltou que o aeroporto não será apenas um local para passageiros, mas também uma opção de lazer e entretenimento para os moradores locais.

Desde o início da concessão, o Governo do Estado e a NOA têm trabalhado juntos no processo de modernização do aeroporto, conforme explicou o diretor executivo financeiro da NOA Airports, Artur Costa. Ele mencionou que a fase de investimento já foi iniciada, com a contratação de empresas para a elaboração do projeto e a seleção da empreiteira para as obras. Costa destacou a importância da parceria com o Governo do Pará para agilizar o processo e ressaltou que a concessão não se limita à exploração do terminal de passageiros, mas inclui áreas para desenvolvimento econômico e projetos diversos para a cidade.

Além do governador e da vice-governadora, participaram da reunião membros do Comitê Estadual da COP 30, Dr. Ivaldo Ledo, Dra. Brenda Maradei e Dra. Claudia Valente, juntamente com o secretário de Transportes do Estado, Adler Silveira.