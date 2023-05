Ex-atriz do Zorra Total Taty Sindel usa na praia mesmo look que Anitta em clipe

A ex-atriz do programa humorístico Zorra Total Taty Sindel fez sucesso na praia da Barra da Tijuca no último domingo (28). A loira esbanjou sensualidade com o look parecido com o que Anitta usou no novo clipe, que ainda será divulgado.

Taty Sindel esbanja sensualidade em praia da Barra da Tijuca (Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews)

Taty foi fotografada usando uma roupa de banho estilo cortininha, modelo favorito das famosas, com um biquíni rosa pequeno que quase não cobria nada.

Nas redes sociais, Taty mostrou outras fotos com a legenda "Fim de tarde". O pequeno biquíni ainda deixou à mostra a tatuagem estratégica a loira possui - uma flor de lótus bem acima da área íntima.

Recentemente, Taty Sindel afirmou ter vivido caso amoroso com o jogador do Flamengo Gabigol. Ela alfinetou o atleta. Em entrevista ao portal Metrópole, ela disse não se arrepender de expor que o atleta é ruim de cama.