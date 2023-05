Modelo que protagonizou cena de sexo oral com Anitta volta a gravar com a cantora; vídeo

O modelo e ator Yuri Meirelles está de volta! Ele voltou para as redes sociais e também para atuar em mais um clipe da Anitta. Yuri, que tem mais de 120 mil seguidores no Instagram, participou das gravações do novo projeto da cantora que ocorreu na comunidade Vila Cascatinha, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

David Brazil foi quem mostrou algumas imagens da gravação: “Quem ela escolhe, Brasil?”.

“Será que a gente faz uma votação?”, disse Anitta. Além de Yuri, o modelo Jonas Ponciano também fez parte das gravações. "E aí? Direita, esquerda ou tanto faz?", acrescentou David ao mostrar a cantora no meio dos rapazes.

Para quem não lembra, Yuri Meirelles ficou conhecido como “modelo da m@m@da”.

Tudo porque na primeira gravação que ele fez com Anitta, algumas imagens começaram a circular na web. Nelas, a cantora simulou sexo oral no modelo.

Com a repercussão, ele ficou assustado com o assédio que passou a receber e chegou a excluir suas redes sociais.

Anitta foi flagrada por moradores da região carioca com looks ousados. Apostando na transparência, ela apareceu em cima de uma laje, cercada de figurantes e equipe de produção.

A cantora vai lançar em breve o primeiro álbum com a nova gravadora, a Republic, a mesma de Taylor Swift, Drake e Ariana Grande.