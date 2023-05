Anitta vai se apresentar na final da Champions League da Uefa 2023 com muito funk

A cantora Anitta, que já se apresentou nas finais da Copa Libertadores de 2021, Copa do Mundo 2018 e Copa América 2019, agora vai marcar o futebol europeu. A carioca será uma das estrelas que fará show na grande final da Liga dos Campeões da Uefa 2023.

Anitta fará a apresentação que marca a abertura do evento ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy. "Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu", afirmou a cantora em comunicado divulgado pela Uefa. "Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, acrescenta.

"Óbvio que vai ter um momentão de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando. Terá também aquele momento de hits, como 'Envolver'. Já decidimos o look, que será feito por um grande amigo meu. O visual seguiu todo o direcionamento do evento, mas tem muito da minha personalidade também, será divertido", revelou ao Splash.

A final da Champions League está programada para acontecer no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul. Inter de Milão e Manchester City brigam pelo título de 2023.