Empresário é proibido de participar do velório de Liam Payne; saiba quem é entenda o motivo

O velório do cantor Liam Payne, ex-One Direction, deve ocorrer nessa semana em Wolverhampton, na Inglaterra. A família do artista decidiu, então, proibir a presença do empresário argentino Roger Nores na cerimônia fúnebre. A informação é do The Sun.

A família de Liam decidiu banir Roger do velório após ele se tornar suspeito e ser investigado pela morte do cantor, visando não provocar qualquer desconforto durante a cerimônia. Segundo o jornal internacional, o empresário esteve com Liam cerca de 40 minutos antes da morte. Roger negou qualquer envolvimento com o caso, mas as investigações apontam negligência por parte do empresário.

Roger Nores confessou ter visto Liam Payne, pelo menos, três vezes no dia em que o artista caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Ao The Sun, o empresário afirmou que não deixaria o amigo em uma situação vulnerável: “Eu nunca abandonei Liam. Quando saí, ele estava cercado de amigos no saguão. Não havia como prever que algo assim pudesse acontecer.”

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro deste ano, aos 31 anos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)