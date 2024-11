Suspeito de vender drogas a Liam Payne relata encontros e momentos íntimos com o cantor

Braian Nahuel Paiz, suspeito de vender drogas a Liam Payne, ex-integrante do grupo britânico One Direction, que morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, em 16 de outubro, aos 31 anos, revelou que teve encontros e momentos íntimos com o artista.

Segundo o suspeito, os dois se conheceram no início de outubro, quando Payne visitou o restaurante em que Paiz trabalhava. Braian contou que Liam já estava sob efeito de drogas quando chegou ao local e pediu seu contato, com o intuito de consumir mais substâncias.

“Ele me mostrou algumas das músicas que ia lançar. Quando ele chegou, já estava drogado e não comeu nada. Ele pediu meu contato e me enviou mensagens porque queria usar drogas, mesmo já tendo usado. No quarto, tomamos algumas doses de uísque”, disse o suspeito à Telefe Notícias.

No segundo encontro, ocorrido em 14 de outubro, Paiz afirmou que houve um momento íntimo entre ele e o cantor. “Passamos a noite juntos e usamos drogas. A verdade é que algo íntimo aconteceu. Ele não foi agressivo, se comportou muito bem comigo. Foi doce, perguntou se eu estava bem. Tenho todas as mensagens de quando combinamos esse segundo encontro, não apaguei nada”, relatou.

O suspeito também esclareceu que recusou presentes de Payne. “Usamos drogas juntos, mas nunca levei drogas nem aceitei qualquer quantia em dinheiro. Quando fui embora, ele queria me dar roupas para que eu tivesse uma lembrança, mas deixei as peças atrás da TV porque não queria levá-las. Era uma calça cinza e uma camiseta”, explicou.

Braian mencionou ainda que se encontrou com Payne uma terceira vez, desta vez na companhia de um amigo. “Disse a Liam que meu melhor amigo queria conhecê-lo porque era muito fã. Ele falou que sim e apareceu do lado de fora da minha casa. Ele entrou no prédio e queria que fôssemos ao hotel com ele, mas eu comentei que não podia porque precisava trabalhar. Foi a última vez que nos vimos”, disse.