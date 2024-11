Polícia prende três pessoas suspeitas de envolvimento da morte de Liam Payne

Autoridades da Argentina prenderam três pessoas por suspeita de envolvimento na morte do cantor Liam Payne. O artista era ex-integrante do grupo britânico One Direction e faleceu em 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

Segundo informações do jornal ABC News, a polícia prendeu dois funcionários do hotel, que estariam sendo acusados de fornecer drogas para o cantor. O terceiro suspeito levado sob custódia é um amigo, que seria o contato de emergência de Liam na Argentina.

Segundo a autópsia, Payne morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Um exame toxicológico realizado após o óbito do cantor revelou a presença de cocaína, crack e outras drogas em seu organismo.

No quarto em que ele estava hospedado, conforme a polícia local, foram encontrados diversos vestígios de drogas, remédios e álcool, e a TV estava quebrada.

De acordo o jornal inglês The Mirror, o corpo do cantor chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira (7), levado pelo pai de Liam, Geoff Payne. O velório, ainda não divulgado, deve ocorrer em Wolverhampton, cidade onde o cantor cresceu, segundo o periódico The Sun.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)