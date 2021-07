DJ Ivis é indiciado por mais dois crimes; entenda

DJ Ivis recebeu uma péssima notícia. O músico que já está preso por lesão corporal contra a ex-mulher Pamella Holanda, foi indiciado por mais dois crimes: ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Com informações do O Dia.

Um novo inquérito policial será aberto para investigar as novas denúncias e existência da possibilidade de outro pedido de prisão contra Ivis. O cantor continua preso no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Caso

DJ Ivis foi preso no dia 14 de julho, três dias após Pamella compartilhar nas redes sociais os vídeos em que aparece sendo agredida com tapas, socos e chutes pelo então marido na frente da filha do casal de apenas nove meses.