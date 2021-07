Música de DJ Ivis chega às paradas de sucesso mesmo após agressões contra a mulher

A música "Rolê", gravada por Marcynho Sensação, é uma composição de DJ Ivis – preso na última quarta-feira (14) após agredir a esposa, Pamella Holanda – chegou ao topo das paradas de sucessos de plataformas de streaming nesta terça-feira (20). As informações são do UOL.

A composição é a primeira colocada no “Top 50 Viral” do Spotify e a sexta em “Trending Brasil”, da Deezer.

No entanto, nas plataformas de streaming, os créditos que mostram o nome do DJ foram ocultados.

"Rolê" foi escrita por Ivis e Tarcísio do Acordeon, lançada em uma parceria do sanfoneiro com Xand Avião.

A versão cantada por Marcynho Sensação foi cadastrada nas principais plataformas digitais pela editora musical Seu Sucesso, por meio do agregador CMDShift. A música faz parte do álbum "Junho 2k21", lançado pelo cantor há pouco mais de um mês.

As duas empresas, Marcynho Sensação, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião e os advogados de Ivis foram procurados pelo Splash, mas não responderam sobre a ausência dos créditos na música. O Spotify, a Deezer e o Amazon Music também não se posicionaram sobre o assunto.