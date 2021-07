Dj Ivis divulga imagens machucado após suposta briga com ex-mulher

Uma série de imagens do DJ Ivis, preso por agredir fisicamente a mulher Pamella Holanda, com machucados supostamente causados após uma briga com a companheira, no apartamento do casal, em Fortaleza, estão circulando na web desde a noite do último domingo (25). Os registros foram compartilhados pelo apresentador Luiz Bacci em suas redes sociais.

Nas fotos divulgadas, é possível ver o produtor musical com várias escoriações e machucados pelo corpo, principalmente nas regiões das costas. Também é notório que as imagens teriam sido feitas pelo músico.

De acordo com o jornalista, responsável por permitir vir à tona o conteúdo, as agressões teriam sido causadas após uma briga de Ivis e Pamella, que ocorreu no último dia 12 de março dentro do condomínio do cantor, no qual ele morava com esposa e a filha do, até então, casal. Na ocasião, o dj teria procurado a polícia para denunciar o caso.

Ainda de acordo com a publicação, fontes ligadas ao músico disseram que os áudios divulgados na última sexta-feira (23), mostrando uma discussão entre o casal, somados às imagens do produtor musical machucado ferido após suposta briga, podem ser fundamentais para uma terceira tentativa de soltura dele. Contudo, o pedido já foi negado duas vezes pela Justiça.