Antes de DJ Ivis, ex-namorado agrediu e tentou atropelar Pamella Holanda

Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis cujas imagens sofrendo agressão tiveram ampla repercussão e culminaram com a prisão do artista, não foi vítima de violência doméstica pela primeira vez. Foi o que divulgou o colunista Leo Dias. Segundo ele, está em trâmite um inquérito policial que apura as acusações atribuídas ao ex-namorado da arquiteta, Izac Vera Brito, que teria tentado atropelá-la, conforme o boletim de ocorrência registrado na época do fato, em 2016.

Leo afirma que Pamella revelou à polícia que sofria agressões com socos, tapas, puxões de cabelo e até mesmo um estrangulamento, além de xingamentos e ameaças de morte. Ainda, no boletim, ela afirma que sofreu uma tentativa de atropelamento quando Izac quis terminar o namoro após uma briga dentro do carro. Na ocasião, ele teria agredido Pamella dentro do automóvel e a expulsado do veículo para, em seguida, acelerar enquanto ela atravessava a rua. A vítima afirmou que correu para a calçada para escapar do atropelamento.