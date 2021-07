DJ Ivis tem segundo pedido de liberdade negado pelo STJ e permanece preso

Após o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, negar um segundo pedido de habeas corpus ao DJ Ivis, na última sexta-feira (16), o produtor permanecerá preso por tempo indeterminado. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, a decisão do STJ, publicada apenas na segunda-feira (19) no Diário Oficial, informava que o pedido não possui todos os documentos mostrando o processo criminal que tramita na Justiça do Ceará. Por isso, o Ministro Humberto Martins teria arquivado o pedido, pois entendeu-se que o órgão não é competente para apreciá-lo antes do tribunal de origem.

No entanto, o perito judicial, responsável pela defesa do produtor musical, argumentou que DJ Ivis é réu primário, famoso, possui bons antecedentes, e seria incapaz de atentar contra a vítima, a ex-esposa Pamella Holanda, durante o processo e só deveria ter sido preso em caso de descumprimento da medida protetiva.

Entenda o caso

O produtor musical DJ Ivis é acusado de ter agredido a ex-esposa. Nas imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela vítima, é possível ver o homem dando socos e puxando a mulher pelos cabelos em frente à filha e outras pessoas. Na última quarta-feira (14), ele foi preso em regime de segurança máxima, em Fortaleza.