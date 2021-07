Vídeo: DJ Ivis é transferido para presídio de segurança máxima no Ceará

O DJ Ivis, que está preso em Fortaleza, será transferido para Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, no Ceará. De acordo com Metrópoles, o presídio é o primeiro de segurança máxima do estado já que o Instituto Penal Paulo Sarasate foi desativado. Com informações do Metrópoles.

A prisão preventiva do músico se deu após ele agredir a ex-mulher, Pamella Holanda, e a violência ter sido gravada. Os vídeos chocaram o Brasil ao serem publicados na internet no último domingo (11).

O artista passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (16).