DJ Ivis divide cela com outros presos: 'Ele está bastante abalado', diz advogado

De acordo com o advogado de defesa do DJ Ivis, André Quezado, o músico se encontra "bastante abalado emocionalmente" e "com um quadro visivelmente depressivo", após prisão na última quarta-feira (14). Ivis foi preso após agredir a sua ex-esposa Pamella Holanda. Com informações do O Povo.

"Ele está bastante abalado emocionalmente com um quadro visivelmente depressivo por tudo que vem acontecendo. Essa questão que envolveu toda a sua família, o seu trabalho, a sua filha. Tudo isso está vindo à tona", explica. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o advogado garantiu que Ivis não está tendo privilégios e divide a cela com outros presos.

A defesa procura reverter a prisão preventiva. "Não falamos na questão de mérito se é culpado ou se é inocente, até mesmo porque o inquérito policial ainda está em andamento, mas tão só a questão da não necessidade do cárcere", disse.

"Reza o direito processual brasileiro que uma pessoa para ir ao cárcere deveria primeiro sofrer um julgamento, uma condenação com o trânsito em julgado ou mesmo se tivesse uma questão de reincidência, que não é o caso. O Ivis é totalmente primário, jamais teve qualquer tipo de processo relacionado a isso", afirma.

Depois de prestar depoimento por cerca de duas horas, o DJ foi levado para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Fortaleza, e logo encaminhado para o Centro de Triagem e Observação Criminológica, na Delegacia de Capturas, onde permanece até ser levado a uma unidade prisional.