Rádios param de tocar músicas do DJ Ivis após agressão

Ao menos seis emissoras de rádio do Ceará retiraram as músicas do DJ Ivis da grade de programação após caso de violência doméstica cometida contra Pamella Gomes de Holanda. Natural da Paraíba, Ivis foi radicado no Ceará. As informações são do UOL.

Os vídeos divulgados pela própria ex-esposa, mostram diferentes dias em que o DJ Ivis agrediu Pamella, que muitas vezes estava segurando a filha Mel, de nove meses e ao lado da mãe dela. O músico foi denunciado e confessou as agressões, mas disse ser vítima de chantagem.

O Grupo Cidade de Comunicação retirou os hits de suas sete emissoras de rádio (Atlântico Sul FM 105.7, Cidade 99.1, Jovem Pan Fortaleza 94,7, Jovem Pan News 92,9, Jovem Pan Jericoacoara 91,7, 89,9 FM e Cidade AM 860) como forma de repúdio à violência.

"Informamos que, devido aos atos de violência cometidos pelo cantor e compositor DJ Ivis contra a ex-companheira Pamella Holanda, nós, do Grupo Cidade de Comunicação, retiramos os hits do artista da programação musical de nossas rádios. Somos contra qualquer tipo de violência e a favor da punição em respeito à integridade de todas as mulheres que sofrem agressão física ou psicológica no ambiente doméstico. Denuncie 180!"