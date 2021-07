Depois de espancar mulher, Dj Ivis ganha 250 mil seguidores e atinge quase 1 milhão de usuários

No último domingo (13), o nome de Iverson de Souza Araújo, o Dj Ivis, foi parar em todas as redes sociais após sua ex-esposa postar uma série de vídeos sendo agredida violentamente por ele. Assista:

A reação dos internautas contra o artista foi imediata: uma enxurrada de ofensas começaram a surgir nas redes sociais, assim como perdas de contratos e parcerias.

Veja mais:

O número de seguidores do dj, entretanto, não caiu. Pelo contrário, ele começou a ganhar fãs e obteve um crescimento exponencial de sua conta: de sexta-feira (09) até a manhã desta segunda (12), Iverson ganhou mais de 250 mil seguidores no Instagram e está prestes a chegar a marca de um milhão. Ao todo, ele conta, até a publicação dessa matéria, com 973 mil fãs na rede social.