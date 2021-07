Latino cancela parceria com Dj Ivis e Rogerinho

O cantor Latino publicou, nesta segunda-feira (12), um vídeo ao lado da mulher, Rafaella Ribeiro, dizendo que cancelou o lançamento de videoclipe de uma nova música em parceria com DJ Ivis e Rogerinho, que aconteceria no dia 6 de agosto.

"Não vale a pena mantê-lo neste clipe, vou ter que excluí-lo de música, do videoclipe porque não posso pactuar com esse tipo de agressão, sou contra agressão a mulheres, isso não faz parte do meu crescimento. Sei que o prejuízo é incalculável, mas é nfinitamente melhor que o prejuízo da Pamella, que é emocional. A gente estava com tudo organizado para o lançamento", disse Latino.

No domingo (11), Pamella Holanda, mulher de Ivis, compartilhou uma sequência de vídeos do marido a atacando com socos e pontapés, em alguns momentos diante da filha deles, Mel, de apenas nove meses.