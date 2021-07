'Vivi a violência na minha casa', diz Joelma sobre agressões do Dj Ivis

A cantora Joelma também foi uma das diversas celebridades que se manifestaram contra a violência doméstica, que a ex-esposa do Dj Ivis sofreu. Pamella Holanda era companheira do Dj que está em um dos melhores momentos da sua carreira. Nas imagens, o músico aparece dando socos e chutes na esposa, que na maioria das vezes, estava com a filha de nove meses nos braços.

Após a divulgação das imagens, cantores, famosos, empresas e parceiros repudiaram o crime e expuseram seu apoio à Pamella. Entre eles, estava a cantora Joelma, que desabafou ter passado essa situação na pele quando era casada com o guitarrista Chimbinha. "Vivi a violência dentro da minha casa e sei o quanto essas marcas vão além do corpo, elas ferem a nossa alma. Então todo meu apoio a Pamella Holanda e a todas as mulheres que denunciam agressões. Estamos juntas!"

Outros artistas prestaram apoio para Pamella Holanda e pediram para que as mulheres não se calem para nenhum tipo de violência.