Empregada de DJ Ivis nega ter presenciado agressão contra Pamella

Maria Vaneide da Silva, empregada doméstica de DJ Ivis, prestou esclarecimentos na tarde desta quarta-feira (14) sobre as acusações feitas contra ele. No depoimento, contrariando as gravações feitas por Pamella, ela disse nunca ter presenciado agressões físicas contra a esposa do artista. As informações são do UOL.

A empregada foi a segunda testemunha ouvida pela polícia do Ceará, nesta semana, para a investigação do caso de violência doméstica. Segundo o delegado, Vaneide relatou que o relacionamento de DJ Ivis com Pamella era conturbado devido ao ciúmes que a esposa teria do artista. Mas, ela disse que nunca presenciou qualquer agressão física semelhante a que foi mostrada nas imagens, divulgadas nas redes sociais.

Vaneide trabalha há três anos na casa do Dj Ivis e foi convidada para prestar depoimentos à polícia para ajudar na investigação sobre o caso.