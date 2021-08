Áudios de ‘ameaças’ e discussão entre DJ Ivis e Pamella Holanda são vazados na web; ouça

Gravações em áudios de uma das brigas entre DJ Ivis, preso por agredir fisicamente a ex-mulher, e Pamella Holanda, começaram a circular na web, na noite da última quinta-feira (22). Em um dos registros, a vítima afirmou preferir “sumir” do que conviver com o produtor musical. As informações são do colunista Leo Dias.

VEJA MAIS

Durante a conversa, a ex-companheira de DJ Ivis diz que ele prefere valorizar dinheiro e fama e que “a vida não se resume a isso”. Em sua defesa, o artista argumenta: “Tudo o que tenho é fruto do meu trabalho e se você se jogasse daqui, com a sua filha, você seria resumida à uma mãe louca que se matou. Eu já te falei várias vezes que você pode sair e levar a Mel [filha do casal]. Deixo esse apartamento. Já fiz tudo o que podia e não deu em nada”.

Confira o áudio completo:

Na última sexta-feira (16), DJ Ivis teve pela segunda vez o pedido de habeas corpus negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins. De acordo com a autoridade, a solicitação não possui todos os documentos mostrando o processo criminal que tramita na Justiça do Ceará.