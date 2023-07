Cantor Tiee é condenado à prisão por ameaçar ex-namorada de vazar foto íntima

O sambista Tiee foi condenado a um mês e 18 dias de prisão após ameaçar a ex-namorada Ingrid Freitas. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo. Segundo ele, o cantor cumprirá a pena inicialmente em regime aberto. A decisão foi do juiz Alberto Fraga, do 1º Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Nilópolis.

VEJA MAIS

Tiee foi detido após afirmar, em uma conversa em outubro de 2020, que caso Ingrid publicasse uma foto com ele, iria divulgar imagens da mulher nua nas redes sociais.

“Posta que eu mando você pelada para todo mundo. Me causa problema para você ver se eu não mando você pelada pro seu pai, pro batalhão todo dele”, dizia nas mensagens em tom agressivo.

E essa não é a primeira vez que o sambista se tornou agressivo contra a ex-namorada. Em maio, Ingrid prestou um depoimento à polícia confirmando que Tiee ameaçou outras vezes, teria pegado seu celular, agarrando seu pescoço e pressionado contra a parede. Para escapar das agressões, ela disse ter pensado em se jogar do apartamento.

De acordo com Ingrid, o artista disse que, caso ela pulasse, iria destruir sua vida e carreira como cantor, sem demonstrar arrependimento com a vítima. Ela não chegou a registrar boletim de violência física, mas assegurou já ter sofrido agressões verbais.

Tudo isso, porque segundo a ex-namorada de Tiee, o sambista não gostava de expor a relação na internet por ter outras mulheres.