Belém vai receber em uma única noite dezenas de artistas de destaque nacional. Tiee, Fundo de Quintal, Revelação e Jorge Aragão se apresentam no “Festival de Samba de Raiz Belém”, neste sábado, 06, a partir das 18h, no Hangar.

A constelação de sambista soma um número gigantesco de ouvintes nas plataformas de música e fãs espalhados pelo Brasil. Em Belém, o quarteto vem para mais uma edição do festival, que foi criado em 2016.

O Fundo de Quintal, grupo de samba mais antigo do Brasil, vem com trabalho novo para esse show. O quinteto formado por Bira Presidente, Sereno, Márcio Alexandre, Junior Itaguay e Ademir Batera lançou nas plataformas digitais: “Pedido de Amor”. O álbum chega com três canções inéditas e consagra o grupo como artistas que conseguem atravessar gerações.

“Para nós, mesmo com 45 anos de estrada, cada show nos traz um sentimento único de estarmos resistindo junto com o samba. O Fundo de Quintal por onde passa tem um público fiel e que gosta da nossa cultura popular. Em Belém, vai ser emocionante participar do maior festival de samba de raiz do Norte do país”, disse Bira Presidente.

A relação do grupo com a cidade é marcada por shows lotados e uma conexão íntima com o público. “É de proximidade e muita alegria. O samba e o Fundo querem mostrar alegria para as pessoas. Então, convidamos todos a estarem com a gente em um show de grande emoção e muita alegria”, avalia Ademir Batera.

Como foi citado, o Fundo de Quintal é um grupo presente nas novas mídias disponíveis, além de entregar sucessos e novos trabalhos para o público que foi fidelizado há décadas, eles conseguem conquistar uma nova geração. “O nosso legado é de que o samba nunca pode morrer. E nunca vai morrer! Importantes nomes do samba passaram pelo Fundo de Quintal e foram fazer carreira solo. Temos o Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineto, Arlindo Cruz, e tantos outros. O Fundo se espalhou pelo Brasil e queremos manter essa chama do samba acesa para sempre”, analisa Marcio Alexandre.

Assim como o Fundo de Quintal, o Revelação também já passou por fases, desde a década de 90. Com a chegada de Jonathan Alexandre, o Mamute, eles conseguem somar ainda mais fãs e admiradores. “Trabalhamos sempre com muito carinho e dedicação. O grupo construiu uma história muito bonita. Em Belém sempre somos muito bem recebidos em Belém. O reencontro será incrível! Temos muitas surpresas no show e um repertório bem completo”, avalia Mauro Júnior.

O Revelação é composto por Mamute no vocal e cavaquinho, Mauro Júnior no banjo, Rogerinho no tantã, Sérgio Rufino no pandeiro, Beto Lima no violão e Artur Luís no reco-reco.

Atualmente eles seguem trabalhando o seu último audiovisual lançado. Gravado em Recife, o grupo segue com uma pegada mais sunset, sem esquecer a animação, que é marca registrada do Revelação. “Seguimos na divulgação do Revela Samba Beach, que tem sido um sucesso e estamos preparando muitas novidades até o fim deste ano”, concorda Mauro Júnior.

Jorge Aragão também chega pronto para cantar os seus maiores sucessos, como “O show tem que continuar”, “Vai Lá, Vai Lá”, “Malandro” e “Ai Foi Que o Barraco Desabou”. O artista iniciou sua carreira como músico em 1970, no Rio de Janeiro, e acaba de lançar um projeto no seu canal no Youtube.

Agora, Jorge vem se reinventando e buscando novos desafios profissionais, o programa “De Carona Com Aragão", irá disponibilizar um episódio por vez, todas as sextas-feiras. Ao todo serão dez episódios disponíveis. O projeto reúne as maiores paixões do artista: tecnologia, música, cultura e automobilismo. Além disso, ele se revela como um “geeks".

“Estou muito feliz com esse especial momento de carreira. Sendo cuidado pelas minhas filhas e tendo Papai do céu me abençoando para poder aproveitar com muita energia boa essa nova etapa”, conta o cantor.

Jojo Todynho, Diogo Nogueira, Thiago Martins e Teresa Cristina, são alguns dos convidados do artista.

Da nova geração do samba, Tiee chega para fechar essa mistura da música brasileira. Ele apresenta pela primeira vez em Belém, o show da sua nova turnê: “Samba Pro Meu Povo”. O nome faz referência ao seu novo DVD, que já possui mais de 61 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

No repertório, sucessos autorais como "Acende o Celular" e "Modo Avião", e do novo álbum, não podem faltar “O Pai Tá On”, “Juntos”, samba gravado com o Péricles, “Você Me Traz Paz” e “Moça”, composição que tem mais de 6 milhões de visualizações no YouTube e sucesso nas rádios de todo Brasil.

“Já tive a oportunidade de estar em Belém!! Amo essa terra, esse povo e a culinária. A grande novidade para esse novo show é a energia e a sensação de renovo, que é incrivelmente poderosa e que muda tudo ao redor!!! A cada show, uma nova entrega”, revela Tiee.

Na sua estrada musical, são mais de 20 anos de trabalho, somando interpretações e composições de sucesso. Por exemplo, o artista tem músicas cantadas por Arlindo Cruz, Péricles, Ferrugem, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo, entre outros, garantindo sucessos na sua voz e de outros artistas.

“Tem uma frase que eu acredito e gosto muito, que resume boa parte do que eu vivo hoje: semear, regar, esperar e colher”, analisa Tiee sobre a sua carreira.

Para esse ano, o músico antecipa o que tem pela frente: “Será muito promissor graças a Deus!! Ainda temos lançamento de uma música nova do meu último DVD Samba Pro Meu Povo, a nossa recém criada label ‘Subúrbio’, que sou suspeito de falar, mas acredito que vcs vão gostar muito, pois a energia e entrega desse projeto foi incrível. Muitas outras novidades que vão vir por aí!!”.

Agende-se

Data: sábado, 06

Hora: 18h

Local: Hangar - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém