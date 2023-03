Camilla de Lucas perde ação contra loja de roupas, segundo colunista; entenda o caso

A participante do BBB 21, Camilla de Lucas, perdeu uma ação judicial contra uma loja de roupas. A influenciadora digital alega que o estabelecimento utilizou sua imagem de forma indevida, com fins comerciais. A revelação é da coluna Léo Dias.

Segundo vazou o colunista, a ex-BBB ainda terá de pagar o valor de R$ 3 mil, referente a honorários ao advogado da loja e demais custos processuais, com correções e juros, desde 2021, quando o processo começou a ser movido.

Em 2020, segundo Léo Dias, Camilla de Lucas realmente teria efetuado compras na referida loja. Com o sucesso da influencer no BBB, o conteúdo foi republicado no ano seguinte. Mas a vice-campeã da edição de 2021 não gostou e acusou a loja de se aproveitar de sua imagem com fins comerciais.

A justiça, porém, teria julgado o argumento improcedente, uma vez que o conteúdo foi republicado pela loja de uma postagem de 2020 e Camilla não reclamou da publicação original do conteúdo.