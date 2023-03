Camilla de Lucas, ex-BBB, alça novos voos e consolida público em diferentes plataformas

O humor da influenciadora digital, modelo e apresentadora Camilla de Lucas está presente em diversas plataformas de conteúdo. Tanto nas redes sociais, espaço do qual surgiu, aos programas da televisão aberta, a carioca famosa em todo o país após o reality show Big Brother Brasil tem se mostrado versátil quando o objetivo é levar entretenimento e diversão ao seu público.

“Eu tenho me dedicado bastante à minha carreira como atriz, tenho me dedicado e estudado bastante. Esse é um ano de novidades!”, anuncia. Com novos projetos e surpresas, Camilla de Lucas valoriza as conquistas nos últimos anos e alça novos voos, como é o caso da série “Novelei”, produção da TV Globo no YouTube. Confira a entrevista exclusiva para o Grupo Liberal.

Camilla, quem acompanha suas páginas nas redes sociais ao longo dos anos viveu algumas emoções. Como, por exemplo, quando você presenteou o seu pai com um carro. Como você vê a sua trajetória e suas conquistas nas redes sociais?

Tudo isso é muito gratificante para mim! Quando olho para trás e vejo como eu cresci como pessoa e profissionalmente, vejo que todo o esforço valeu a pena. Poder ajudar os meus pais, que sempre fizeram tudo por mim, é muito emocionante. Saber que consegui ajudá-los me deixa feliz demais.

Seu bom humor, sua personalidade cômica, sempre foram características marcantes sua. No BBB, o público conheceu uma Camila mais na intimidade, resiliente e amiga. Como foi essa experiência? Como tem sido os frutos colhidos pós-reality?

Participar do BBB foi uma experiência muito doida e intensa. Eu estou muito satisfeita com a minha trajetória dentro da casa (do Big Brother Brasil), não me arrependo de nada, pois sempre fui eu mesma e agi como sou aqui fora. É normal antes de entrar para o reality, pensar que agiria de tal forma em algumas situações, mas lá dentro as coisas acontecem tão intensamente, que acabamos agindo e reagindo de outra forma (risos). Graças a Deus tenho colhido coisas incríveis depois do programa, estou muito feliz.

Quais amigos você ainda leva da sua edição do BBB?

João, Gil, Juliette, Carla e Pocah

Você veio ao Pará gravar um comercial e passou mal com o sol, mas teve contato com a natureza Amazônica. Quando você pensa nessas experiências, quais lembranças tens?

Realmente estava quente demais aquele dia, gente (risos)! Mas a minha passagem pelo Pará, mesmo que curta, foi muito divertida. O lugar é lindo e as pessoas foram muito carinhosas comigo. É um lugar que eu pretendo, sim, voltar com mais tempo.

Você estampou capas de diversas revistas renomadas do país, muito por conta do seu trabalho como influenciadora, que foi construído de forma gradual. Quais são os seus novos passos para a carreira? O que teremos de novidades profissionais?

Você participou da série "Novelei" da Rede Globo com o Youtube, mas seus seguidores já conhecem o seu talento com atuação, já que você posta muitos conteúdos nesse sentido. Qual a expectativa de lidar com um novo público e se inserir em outras bolhas?

Os meus seguidores geralmente gostam desse tipo de conteúdo que eu faço, com mais atuação, mas entendo que gravar uma série, por exemplo, é algo totalmente diferente. Espero que as pessoas gostem de me ver nesse lugar. Estou me dedicando bastante para que o meu público, e esse público novo, possa acreditar na história estou contando em cada um desses projetos que participei.

Fala um pouco sobre a série "Novelei". Como foi a experiência?

Foi uma experiência muito divertida, amei o resultado! Eu tive o privilégio de reviver uma personagem marcante interpretada por Glória Pires, então foi uma responsabilidade enorme que recebi com muito carinho.

Para finalizar, você fez uma postagem falando sobre o vídeo da paraense Dani "Senta com carinho” usando biquíni invertido. Você acha que a mulher brasileira, em geral, pode usar essa moda ou as formas físicas não deixam, e é melhor partir para outra?

Eu acho que a sociedade tem que parar com essa ideia de ditar o que a mulher pode ou não usar, isso já está ultrapassado. Independente da forma física nós somos livres, temos que nos vestir da maneira que quisermos e nos sentirmos bem, sem sermos julgadas por isso.