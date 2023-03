Camilla de Lucas relata insegurança em Paris: 'Muito golpe, muita gente aprontando'

Curtingo uma viagem pela Europa, a ex-BBB e influenciadora digital Camilla de Lucas, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais a sensação de insegurança durante a passagem pela cidade de Paris, na França. Ela está acompanhada do noivo, o músico Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute. Segundo a influencer, é necessário ter cuidado no local, já que as pessoas estão sempre tentando distrair os turistas para poder roubar. "Tem que ter atenção, porque o povo fica toda hora parando, tentando te distrair para a pessoa do lado te roubar", explicou.

Após alguns dias em Lisboa, em Portugal, Camilla falou sobre sua chegada em Paris e sua visita à Torre Eiffel. Ela revelou que se sentiu insegura durante o passeio e precisou segurar sua bolsa o tempo todo, pois havia muita gente tentando se aproximar. "Fica lotado de gente, muita gente mesmo. O povo te parando para você preencher um abaixo-assinado, mas, assim, esse abaixo-assinado é furada. É para você poder se distrair e a pessoa ir lá e roubar sua bolsa", alertou.

Camilla destacou que quando as pessoas se aproximavam para conversar ou pedir algo, ela não dava espaço, pois acreditava que era golpe. "O povo ia falar comigo e eu nem dava confiança, porque é golpe. Muito golpe, muita gente aprontando. Eu, Camilla, acho importante contar isso e alertar vocês, porque a gente fica com a impressão de que perigo é só no Brasil e, não, aqui em Paris, eu senti que isso acontece muito mais que em Lisboa", contou.

Ela comparou sua experiência em Paris com a de Lisboa, onde se sentiu mais segura ao andar com o telefone na mão. Em Paris, no entanto, ela sentiu a necessidade de estar sempre atenta, principalmente durante a visita à Torre Eiffel e ao parque Trocadéro. "Em Paris, não achei assim", concluiu.