Camilla de Lucas disse que não vai poder participar do Psica, mas quer retornar à cidade

Camilla de Lucas segue no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, mas durante uma breve pausa para a ex-bbb trocar de roupa ela conversou com a reportagem de oliberal.com e disse que, infelizemente, não vai poder participar do festival Psica.

O convite ocorreu após Camilla publicar no twitter que queria saber o que era o Psica e que gostaria de ir. A organização do festival respondeu a ex-bbb e aproveitou para fazer o convite.

Ao saber que o festival é no sábado e no domingo, ela repondeu que não vai poder comparecer. "Infelizemente não vou poder participar desta vez, mas quero muito fazer um toour pela cidade, conhecer a aparelhagem. me chamem novamente na próxima vez", disse a ex-bbb.