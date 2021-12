Boninho começa a seguir Virginia Fonseca e levanta suspeita que a influencer irá entrar no 'BBB 22'

Boninho movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (28), ao começar a seguir a influenciadora Virgínia Fonseca. A atitude do "Big Boss" levantou uma suspeita de que a loira estaria cotada para entrar no time "Camarote" do "Big Brother Brasil 22". As informações são da Marie Claire.

Ainda na tarde desta terça-feira (28), o diretor do "BBB" publicou no Instagram um vídeo em que aparece andando por um cômodo da casa e mexeu com a curiosidade dos internautas. “@tadeuschmidt tem esse cantinho aqui!!! Vc passou por lá! Agora já tem um climinha!!!”, escreveu na publicação.