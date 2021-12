Boninho dá spoiler do BBB 22

A nova edição do Big Brother Brasil está próxima de acontecer e a novidade gera muita expectativa entre famosos e anônimos. Boninho, o diretor do programa, publicou em seu perfil no instagram um vídeo com spoiler sobre o reality.

"Andando por aqui, quarto preto, será?", disse o "big boss".

Logo, diversos internautas começaram a fazer suas apostas sobre o que seria esse suposto quarto preto. "Me chama, quero conhecer o quarto preto", comentoi Gil do Vigor; "Quarto preto é tipo o quarto da #farofadagkay e lá terá todos os tons de cinza?", perguntou outra seguidora.