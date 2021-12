Tadeu Schmidt entra na casa do 'BBB' pela primeira vez

Tadeu Schmidt passou por mudanças significativas em sua carreira recentemente. Após anos apresentando o “Fantástico”, o jornalista será o novo apresentador do “Big Brother Brasil”. Com a novidade, Tadeu compartilha nas redes sociais o que tem feito enquanto espera a estreia da nova temporada do reality.

“Vocês imaginam onde eu estou? Por que estou com esse capacete? Estou na casa do ‘BBB 22’! Caramba, é de arrepiar. Olha, eu estou todo arrepiado", disse o apresentador em vídeo do Gshow.

"A obra está andando... A casa está ficando linda! E tem novidades! Mas ainda não está na hora de contar. O que eu posso adiantar é que, realmente, entrar nessa casa é de arrepiar! Quanta história já rolou e quanta história ainda vai rolar nesse lugar", disse o jornalista em publicação no Instagram.