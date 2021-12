Saiba quais são os nomes cotados para entrar no ‘Camarote’ do ‘BBB 22’

O ‘Big Brother Brasil 22’ estreia no próximo dia 17 de janeiro. Mas, já estão surgindo especulações de quem seriam os confirmados para entrar no time ‘Camarote’, ou seja, os ‘VIPs’ da nova edição. O colunista Leo Dias já se adiantou e divulgou, nesta quinta-feira (23), os nomes cotados para preencher as vagas do programa.

De acordo com a coluna, a mais nova confirmada é Sammy Lee, esposa do ex-BBB Pyong, que participou da edição de 2020. Leo afirmou que a loira já passou por todos os processos para entrar no reality show e, agora, aguarda o confinamento.

Outro possível nome da lista é o ator Arthur Aguiar, que mantém um relacionamento um tanto conturbado com Mayra Cardi, uma das ex-sisters do programa, da edição ‘BBB 9’.

Confira as outras ‘sisters’ que podem entrar o ‘BBB 22’:

Mari Saad

Ellen Roche

MC Loma