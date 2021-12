Blogueira de maquiagem Mari Saad deve ser uma das participantes do BBB 22, diz colunista

A nova temporada de Big Brother Brasil, prevista para estrear dia 17 de janeiro de 2022, na Rede Globo, deve contar com a blogueira de maquiagem Mari Saad como uma das participantes confinadas, segundo o colunista Leo Dias. Assim como nas duas edições anteriores, os participantes serão novamente separados em pipoca e camarote. No time Pipoca, desconhecidos que se inscrevem para participar compõe a lista, já no time Camarote, integra a lista seleta de famosos convidados para a casa mais vigiada do Brasil. As informações são do Metrópoles.

Mari Saad é conhecida por seus vídeos e sua linha de maquiagem, o que leva a crer que ela pode entrar no programa para divulgar seus produtos, mesma estratégia usada por Bianca Andrade em 2020, do qual é amiga. A influencer também é amiga de Mari Gonzales, ex-participante do BBB. Mari também ficou famosa por compor o time de colaboradores do É de Casa, mas foi afastada em 2020 quando participou de uma festa na casa da musa fitness Gabriela Pugliesi, no auge da pandemia.

Ainda segundo Leo Dias, além da blogueira, nomes como Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Lexa, Arthur Aguiar e Di Ferrero também foram cotados para a nova edição do programa, porém, nenhuma informação foi confirmada.