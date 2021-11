Naiara Azevedo é a primeira celebridade confirmada no 'BBB 22', afirma colunista

Os fãs de ‘Big Brother Brasil’ já podem começar a comemorar, pois "spoilers" da próxima edição já estão circulando nas redes sociais. Nesta sexta-feira (9), foi divulgado o nome da primeira participante cotada para participar do programa. A dona do hit ‘50 Reais', Naiara Azevedo, será supostamente uma das sisters. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, a informação foi confirmada por pessoas próximas à sertaneja. Além dela, os nomes como o do ator Rodrigo Simas, Lexa, Ellen Roche, Di Ferrero, MC Carol, estão listados para participar da edição.