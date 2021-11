Confira a suposta lista de participantes do BBB22 que viralizou na web

Vai começar mais um Big Brother Brasil! As especulações em torno do programa já estão dominando as redes sociais. Nos últimos dias, uma lista de participantes circulou na imprensa e deixou Boninho, diretor da atração, impressionado com a certeza das confirmações. Através dos stories do Instagram, o marido de Ana Furtado ironizou a lista divulgada que continha nomes como a cantora Lexa, Rodrigo Simas, Ellen Roche e alguns outros. “‘BBB vazou a lista’. Olha o problema que me arrumaram. Eu já fiz exame com a Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Rocche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva para fazer o ‘Big Brother 22’“, disse ele na oportunidade.

E continuou: “E aí publicaram que eles vão aparecer. Então eu gastei uma grana para nada? Porque assim que vazou isso, eu vou ter que mudar tudo. Fora a grana… Pelo menos, eles estão todos saudáveis. Pelo menos é o que o hospital falou, alguém inventou (risos). Gente, daqui a pouco vão dizer que eu vou estar no ‘Big Brother’ (risos). Eu vou estar, trabalhando. Vou estar em festa? Vou, mas participar! Só falta isso! (risos). Gente, é muita criatividade”, ironizou.

Nas redes sociais, a lista de participantes ganhou uma repercussão gigantesca. Fãs da atração já dão como certa a presença de Lexa, uma das maiores cantoras de funk do Brasil. “Será que a Lexa vai? Ia ser tudo”, comentou uma seguidora. O BBB 22 se tornou um dos principais assuntos das redes sociais, com cerca de 50 mil tweets.