Naiara Azevedo nega participação no 'BBB 22' e destaca: 'Minha agenda está lotada'

Naiara Azevedo utilizou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira (19), para negar a suposta indicação para participar do ‘BBB 22’, que foi divulgada pelo colunista Léo Dias na web. A cantora afirmou que está com a agenda de shows lotada até março do ano que vem e tratou a participação no game como algo “descabível”.

"Acabei de ver aqui a notícia mais descabida que eu já poderia ter lido na minha vida. A única coisa que eu tenho confirmada para passar para vocês agora é a minha agenda de shows para dezembro, janeiro, fevereiro e março que está lotada, está bombando”, disse a artista, nos stories.

Naiara acrescentou que irá acompanhar o ‘BBB 22’ de fora, ‘dando pitaco e votando’.

BBB 22

O Big Brother Brasil vai estrear no dia 17 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt e com algumas surpresas ainda não reveladas por Boninho e companhia.

(Amanda Martins, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)