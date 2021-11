Após deixar o 'Fantástico', Tadeu Schmidt pode receber grande quantia por apresentar o BBB

Após anos como apresentador do programa 'Fantástico', Tadeu Schimidt assume nova responsabilidade na emissora carioca e ficará no lugar de Tiago Leifert na apresentação do Big Brother Brasil. A curiosidade de muitos é quanto ganhará o jornalista nesse novo gargo?

No comando do programa dominical, Tadeu ganhava em torno de R$ 120 mil por mês, mas segundo informações do site Observatório da TV, o salário do apresentador poderá chegar a R$ 1,5 milhão, somando o salário fixo de R$ 400 mil mais o cachê recebido com as publicidades do programa.

Schimidt se despediu do 'Fantástico' e se emocionou por dizer adeus ao programa que o acompanhou por muitos anos. Ele dividiu o momento com os seguidores no instagram.