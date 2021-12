Rafael Portugal explica sua saída do BBB 22; confira

Rafael Portugal postou um vídeo nas redes sociais para explicar ao público a saída dele do quadro de humor C.A.T (Centra de Atendimento ao Telespectador), do Big Brother Brasil, na edição de 2022. Ele será substituído por Dani Calabresa. "Oi, meu povo. Tudo bem? passando por aqui só para explicar pra vocês sobre a minha saída do C.A.T BBB, como saiu aí em vários lugares, com diversas informações. Então, quero explicar aqui, contar de fato o que aconteceu", inicia o humorista na postagem.

"Aconteceu o que acontece com qualquer emissora em qualquer lugar do mundo. Foi uma decisão da Rede Globo não continuar por conta de contrato mesmo. Não tem nada a ver com valor. Era simplesmente um contrato diferente dos outros anos em que fiz o C.A.T. Este ano a Globo pediu um contrato de exclusividade, um contrato que eu não poderia fazer porque tenho outros projetos, outros contratos, como o Porta dos Fundos, É do Cabral e outros contratos meus", detalha.

Ele menciona também que no contrato anterior, ele tinha que gravar somente às segundas-feira, o que iria mudar com o novo contrato. "É normal para uma emissora pedir, exigir isso (exclusividade), já que tá pagando o artista e quer que ele esteja em outros projetos (da emissora). Mas, infelizmente, eu não pude".

Outros projetos que Rafael menciona é a gravação de um filme e a peça teatral dele, "Eu comigo mesmo", um solo de humor. "Tem muita coisa para acontecer, muita coisa legal".

Ele também explica que não possui projetos com o Multishow, atualmente, como chegou a ser veiculado, e apoiou a escolha de Dani Calabresa para substituí-lo: "Graças a Deus tá vindo alguém pra fazer, que é uma das mulheres que eu mais amo na vida, que eu acho engraçada e gênia, que é a Dani Calabresa. Ela é pessoa maravilhosa. Tenho certeza que ela vai fazer isso lindamente".

Na sequência, ele explica que não fazia o quadro do reality sozinho, mas com uma equipe de profissionais de qualidade, sobre a qual ele mencionou nomes, incluindo o do diretor Boninho. "O sucesso do C.A.T não foi por eu estar ali fazendo bem, a gente tava fazendo bem em conjunto. A gente tinha muita liberdade de fazer e muita competência de uma equipe linda, com a qual da Dani vai trabalhar e também vai fazer muito bem juntando o talento dela".

Rafael menciona também quadros de Paulo Vieira e do Mion, que farão parte do BBB: "Paulo Vieira dispensa apresentações. Também é meu amigo, meu irmão, que também vai fazer coisas engraçadas e lindas. Vai ter quadro do Mion também. Então, esquece, o Big Brother é isso, as coisas vão mudando, vão acontecendo para que fique mais legal e incrível"

"Muito obrigado pelo carinho de vocês. Foram dois anos de muito sucesso. Tive a sorte de pegar dois Big Brothers que foram recorde", finaliza.