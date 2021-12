Rafael Portugal deixará o 'CAT BBB' na próxima edição do reality; Globo escolhe substituto

A próxima edição do Big Brother Brasil será de mudanças. Além da saída de Thiago Leifert da apresentação, Rafael Portugal não estará no BBB 22, dando lugar para Dani Calabresa assumir o posto humorístico do reality global. As informações são do Metrópoles.

A atração, inclusive, pode ter Paulo Vieira como companheiro de Calabresa. O sucesso de Rafael Portugal no 'CAT BBB' deve dar ao ator uma atração própria no Canal Multishow.

Ana Clara Lima, por sua vez, está confirmada na segunda temporada do Plantão BBB, exibido após o Jornal Hoje.