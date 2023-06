Bettina Negrini, filha de Alessandra Negrini e Otto, mostras tatuagens ocultas e seus significados

Bettina Negrini, de 18 anos, filha de Alessandra Negrini e Otto, fez um “tour por suas tatuagens” no TikTok. Com mais de 12 milhões de seguidores, ela atendeu o pedido dos internautas e explicou os significado de cada um dos oito desenhos que tem espalhados pelo corpo, incluindo o desenho no meio dos seios e na marca do biquíni.

A primeira tatuagem que ela mostrou é uma borboleta, que ela fez na mão esquerda: “Essa foi minha primeira tatuagem e o significado é transformação. Eu gosto da natureza e animais e todas as minhas tatuagens têm a ver com essas coisas”.

Em seguida, foi da flor de lótus, Bettina tatuou no colo “porque achou bonita”: “Essa flor de lótus eu fiz porque eu vi uma menina no TikTok e foi mais por estética. E também tem essa vibe da natureza”.

Continuando, a jovem mostrou uma rosa na clavícula e as palavras “Divine Feminine” na costela, uma homenagem a um rapper: “Essa é em homenagem a um álbum do rapper americano Mac Miller, que é basicamente meu maior ídolo. Para quem não lembra, ele teve um relacionamento com a Ariana Grande e morreu de overdose em 2018”.

Na tour, ela explicou que a cantora também foi homenageada por ela: “Eu tenho essa que é da Ariana Grande, que é minha maior ídola e também muito importante na minha vida”,.

Em seguida Bettina mostrou a tuatuagem de um ramo de flores, que fez inspirada em uma da própria Ariana Grande, e uma cruz: “Tenho essa de cruz, que o significado é óbvio: eu sou religiosa. Eu fiz numa festa. Eu estava alcoolizada? Estava. Me arrependo? Não, eu sempre quis fazer essa tatuagem”.

Ao final, ela mostrou uma tatuagem de Maria, mãe de Jesus, no braço esquerdo: “Eu tenho essa de Maria, mãe de Jesus. É muito importante para mim. Se você não for religioso, eu respeito, mas para mim é muito importante. Ela é um símbolo de muita força para mim”, finalizou.