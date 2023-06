Alessandra Negrini posta vídeo de torcida para o Corinthians e dispara: 'Róger Guedes, I love you!'

Corintiana assumida, a atriz Alessandra Negrini precisou lidar com a emoção da classificação do seu time através dos pênaltis, pela Copa do Brasil. "Eu não achava que meu coração ia disparar hoje. Fazia tempo que eu não ficava nervosa assim", disse Alessandra durante a partida contra o Atlético-MG.

O Corinthians se classificou para as oitavas de final da competição, na última quarta-feira, 31.

Nas redes sociais, a atriz foi destacando os momentos de tensão vividos durante o jogo. "Róger Guedes, I love you!" , que significa eu te amo em inglês, foi a frase usada pela artista ao agradecer o atacante que marcou o gol que levou a partida para as penalidades.

"Vai Corinthians!", gritou Negrini em outro momento.

Ela compartilhou um vídeo com os melhores momentos da sua torcida ao som do hino corintiano. “Não duvide nunca, aqui é Corinthians!”, escreveu na legenda.

O vídeo publicado há um dia, tem mais de 86 mil curtidas e 2 mil comentários.