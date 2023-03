BBB 23: Igor Rickli é detonado na web após declaração para Aline Wirley

Uma declaração do ator Igor Rickli para a esposa, Aline Wirley, que está confinada no BBB 23, acabou gerando uma enxurrada de críticas dos internautas. Na web, alguns usuários das redes sociais apontaram que as palavras usadas pelo ator para declarar apoior à esposa que estão no Paredão foram de mau tom e até reforçaram estereótipos.

"Desde que a gente se conheceu e escolheu ficar junto, temos que lidar com muitas criticas. Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio) que temos uma relação de fachada. "Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma melhorzinha…", "Que vc era feia demais pra mim","Que quando raspou o cabelo fez pacto pra segurar o marido", "Que nós éramos uma farsa…", disse ele no texto publicado no Instagram.

VEJA MAIS

"Nos ofenderam muito, meu amor… E até hoje ofendem, muito! E duvido que isso passe, que essa dor passe. Mas EU sei quem é vc… E SÓ você sabe quem eu sou e o que nos une. E é tão MAIOR que qualquer enxurrada de ódio que possam nos mandar. Nosso pacto é no AMOR, essa é a nossa causa", continuou. Veja a postagem:

Internautas criticaram a publicação

Na publicação do ator, alguns internautas criticaram o uso de alguns termos na declaração. "Texto lindo! Mas achei desnecessário trazer a tona comentários tão pesados e cruéis acerca da Aline e da beleza dela. Primeiro porque ela é belíssima e maravilhosa, segundo porque só reforça estereótipos, você, na figura de homem branco padrão, lindo, olhos azuis… Tá fazendo o que com uma mulher preta? Entende? Mas admiro muito a história de vocês e desejo muito sucesso e ainda mais amor!", refletiu um seguidor do ator.

Outra internauta disse ainda que a publicação reproduziu preconceitos. "Era pra ser uma declaração de amor? Porque acertou na síndrome do branco salvador e reprodução de racismo e reforço de estereótipos. Quee o mundo inteiro fale coisas ruins de sua esposa, não seja a sua boca a reproduzi-lo e pôr-se num lugar acima por "não ligar" para os comentários e amá-la [apesar de]. A reticência também machuca. esse texto foi doloroso para qualquer mulher preta ler!", criticou.