BBB 23: Confira as parciais de quem é o mais votado para sair do BBB 23

O 11° paredão do BBB 23 já está formado e os participantes na berlinda são Bruna Griphao, Gabriel Santana e Aline Wirley. Na formação,a líder Sarah Aline indicou Bruna Griphao, já o ‘Poder Coringa’ da semana foi adquirido por Amanda, que colocou Gabriel no paredão e no contragolpe, o brother puxou Aline.

A eliminação acontece nesta terça-feira (28), às 22h30 no programa ao vivo, mas até o momento, as enquetes não oficiais reúnem milhares de internautas na expectativa de quem vai deixar a casa e o prêmio de aproximadamente R$2 milhões. Confira as parciais de quem é o mais votado para sair do BBB 23.

Enquete UOL

Na tarde desta segunda-feira (27), às 16h00, foram computados cerca de 92 mil votos na enquete do site UOL. Segundo a parcial, Bruna Griphao segue como a mais votada com 50,17%, Gabriel Santana com 42,38% e Aline Wirley com 7,34%. Os dois mais votados têm uma ótima relação e forte amizade, mas o fato de serem de quartos diferentes pode acirrar a votação.

Bruna Griphao: 50,17%

Gabriel Santana: 42,38%

Aline Wirley: 7,34%

Enquete OLiberal

Já na enquete do jornal OLiberal, os resultados mostram Gabriel Santana na frente com 44% dos votos, seguido de Bruna com 41% e Aline com 15%. Apesar da porcentagem ser diferente, a disputa para continuar na casa é a mesma para “mosca” e Bruna.

Gabriel Santana: 44%

Bruna Griphao: 41%

Aline Wirley: 15%.

As votações acima não são oficiais e por isso, nem sempre mostram o resultado certo da eliminação. Para votar na enquete oficial, basta acessar o site do Gshow na aba ‘BBB’, ou clicar aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva).